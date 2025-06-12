Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n207005-49-bespilotnikov-unichtojili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-12-iunya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 червня (із 22.00 11 червня), атакували Україну 63 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Запуски здійснювали з напрямків російських Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил.

Основні напрямки повітряного удару — Харківщина, Донеччина та Одещина, — вказано в повідомленні. — Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни:

28 — збито вогневими засобами ураження;

21 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у семи локаціях, падіння збитих (уламки) у чотирьох локаціях.

Так, ворог продовжував атакувати Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомляє у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Цілив по райцентру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Спрямовував на населені пункти БпЛА, гатив з артилерії, — розповів Лисак. — Виникла пожежа на даху дев’ятиповерхівки. Її загасили рятувальники. Також пошкоджені адмінбудівля, лінія електропередач.

Також агресор FPV-дроном вдарив по Межівській громаді Синельниківського району. Сталося займання, яке вгамували вогнеборці.

Внаслідок цих атак на Дніпропетровщині без загиблих і постраждалих.

Крім того, сили ППО вночі знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.