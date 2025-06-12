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Борис Писториус, фото: Heute.at

Министр обороны Германии прибыл в Киев

12 июн 2025, 09:32
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До Києва з візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Про це сьогодні, 12 червня, повідомило інформаційне агентство dpa.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва, заявивши, що хоче поговорити з українськими лідерами про ситуацію в країні і обговорити додаткову військову допомогу, — вказано в повідомленні.

Видання Deutsche Welle зазначає, що перед поїздкою Пісторіус заявив:

Ми зробимо все, щоб підтримати Україну так, щоб вона могла захистити себе і опинилася в такій позиції, де росія буде готова до серйозних переговорів.

Це перший Пісторіуса в Україну після вступу Фрідріха Мерца на посаду канцлера Німеччини. Востаннє він відвідував Україну у січні ще за канцлерства Олафа Шольца.

Джерело: Deutsche Welle


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