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Ракурс
Марко Рубио, фото: «Суспільне»

США остаются преданными поддержке русского народа — Рубио опубликовал поздравления с днем россии

12 июн 2025, 08:58
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Держсекретар США Марко Рубіо «від імені американського народу» привітав «російський народ з днем росії».

Відповідне повідомлення сьогодні, 12 червня, опубліковане на сайті Держдепу США.

Сполучені Штати залишаються відданими підтримці російського народу в його прагненні до світлого майбутнього, — наголосив Рубіо.

Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з російською федерацією задля досягнення тривалого миру між росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме розвитку більш взаємовигідних відносин між нашими країнами, — додав він.

День росії — це державне свято та вихідний день у рф. Його відзначають 12 червня — у день прийняття Декларації про державний суверенітет РРФСР 1990 року.

Источник: Ракурс


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