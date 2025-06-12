Марко Рубіо, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n207003-ssha-zalyshautsya-viddanymy-pidtrymci-rosiyskogo-narodu-rubio-opublikuvav-pryvitannya-z-dnem.html

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Держсекретар США Марко Рубіо «від імені американського народу» привітав «російський народ з днем росії».

Відповідне повідомлення сьогодні, 12 червня, опубліковане на сайті Держдепу США.

Сполучені Штати залишаються відданими підтримці російського народу в його прагненні до світлого майбутнього, — наголосив Рубіо.

Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з російською федерацією задля досягнення тривалого миру між росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме розвитку більш взаємовигідних відносин між нашими країнами, — додав він.

День росії — це державне свято та вихідний день у рф. Його відзначають 12 червня — у день прийняття Декларації про державний суверенітет РРФСР 1990 року.