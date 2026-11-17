Германия и Великобритания объявили о пакетах военной помощи Украине. Фото:

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Країни Європи нададуть Україні нову військову допомогу.

У вівторок, 17 листопада, Велика Британія оголосила про пакет допомоги на 240 млн фунтів стерлінгів на зимову підтримку України. Передусім він передбачає посилення протиповітряної оборони. Про це повідомило британське Міністерство оборони.

Лондон схвалив передачу Силам оборони України понад 1 тис. ракет малої дальності з пусковими установками та понад 12 радарів. Ракети, зокрема, призначені для протидії реактивним БпЛА типу «Шахед». Цю допомогу почнуть ь відвантажувати з середини грудня.

Зазначається, що це частина пакета на 500 млн фунтів для української ППО цієї зими. Крім того, Україна, Велика Британія та Швеція планують підписати лист про наміри щодо постачання Україні винищувачів Gripen зі зброєю до них.

Німеччина також надасть Україні військову допомогу й основний акцент теж буде на посиленні ППО. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус перед зустріччю міністрів оборони ЄС у Брюсселі заявив, що у пакет вартістю 300 млн дол. увійдуть засоби, які будуть закуплені у межах програми PURL. Німеччина та Норвегія профінансують ракети PAC-2 і PAC-3 для систем ППО Patriot. Також Берлін відправить раніше обіцяні системи IRIS-T, нові радари, боєприпаси для винищувачів F-16 і безпілотники.

Нагадаємо, 16 листопада прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна та Європейський Союз формують наповнення екстреного зимового пакета підтримки. До нього увійдуть генератори, зарядні станції, автобуси, а також допомога для облаштування мостів та переправ. Ця допомога необхідна, аби протистояти російським ударам по цивільній інфраструктурі.