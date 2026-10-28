Великобритания предоставит Украине примерно 10 млрд фунтов стерлингов дополнительной поддержки. Фото:

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Велика Британія надасть Україні приблизно 10 млрд фунтів стерлінгів додаткової підтримки.

Із цієї суми 7 млрд фунтів становитиме економічна підтримка на наступні три роки. Ще 3 млрд фунтів передбачили в межах британської експортної підтримки, переважно для поставок зброї Україні. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram за результатами розмови з прем'єр-міністром Британії Енді Бернемом, що відбулася 28 жовтня.

Справді сильний крок і дуже вчасний — якраз тоді, коли Росія повинна бачити та відчувати, що Україна не залишиться наодинці з проблемами, які Росія так прагне масштабувати. Кожен крок на посилення України — це наближення Росії до думки, що цю свою війну вони повинні завершити, — наголосив глава держави.

Також Зеленський обговорив з очільником британського уряду санкційну політику. Домовлено, що Лондон й надалі буде принциповим у цьому питанні.

Нагадаємо, уряд Нідерландів вирішив виділялити Україні 1,2 млрд євро невійськової допомоги на три роки. Ці кошти мають піти на ремонт та відбудову об'єктів енергетики та водопостачання, а також на розширення співпраці між підприємствами України та Нідерландів.