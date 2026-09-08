Британия выделила 100 млн фунтов стерлингов для усиления ПВО Украины. Фото:

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Велика Британія виділить Україні новий пакет протиповітряної оборони.

Вартість нового пакету становить 100 млн фунтів стерлінгів (майже 135 млн дол.), а увійдуть туди ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot, безпілотники та великокаліберні артилерійські снаряди. Це озброєння надійде до України в рамках механізму PURL, який передбачає закупівлю країнами НАТО зброї в США. Про це повідомила прес-служба британського уряду.

Зазначається, що ракети до «Петріотів» та інші боєприпаси надійдуть до Україну до настання зими. Це дозволить захистити критичну інфраструктуру від російських атак.

Про виділення пакету допомоги було оголошено після візиту британських прем'єр-міністра та міністра оборони до Києва, де під час зустрічі з президентом України вони обговорювали важливість додаткової підтримки перед зимовим періодом.

І прем'єр-міністр, і я під час наших перших візитів до Києва чітко усвідомили, наскільки важливо підтримувати Україну протягом цієї зими, оскільки Путін готується використати зиму як зброю, продовжуючи варварські атаки на цивільні об'єкти та об'єкти енергетики, — наголосив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг.

Нагадаємо, нещодавно головний дипломат ЄС Кая Каллас на неформальній зустрічі з європейськими міністрами закордонних справ закликала Європейський Союз передати Україні ракети-перехоплювачі, які незабаром можуть стати непридатними через завершення терміну зберігання.