Кая Каллас закликала ЄС передати Україні майже прострочені ракети-перехоплювачі. Фото:

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Головний дипломат ЄС Кая Каллас закликала посилити українську ППО.

Останні два місяці стали одними з найбільш смертоносних для цивільного населення України, тоді як РФ продовжує посилювати обстріли. Наразі Україні не вистачає ракет для систем ППО. Саме тому Євросоюзу варто передати Києву перехоплювачі, які незабаром можуть стати непридатними через завершення терміну зберігання. Про це Каллас заявила перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, передає «Європейська правда».

Ми знаємо, що деякі країни мають ракети-перехоплювачі, строк придатності яких незабаром спливе. Було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту своїх людей, — зазначила вона.

Також, як поінформувала Каллас, Євросоюз звертається до держав за межами блоку з проханням надати Україні ракети-перехоплювачі. При цьому дипломат зізналася, що досягти таких домовленостей буде складно.

Нагадаємо, 25 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що партнери України надали невелику партію ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. Також Україна отримала ракети AIM, які використовує, зокрема, для перехоплення російських ракет.

Джерело: «Європейська правда»