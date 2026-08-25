Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n215816-ukrayina-otrymala-nevelyku-partiu-raket-patriot-zelenskyy.html

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Партнери України надали невелику партію ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє видання «Суспільне».

Трішки зайшло ракет Patriot. Скільки — не можу сказати, але трішки. Треба більше, — зазначив Зеленський.

Крім того, він повідомив, що Україна отримала ракети AIM, які використовує, зокрема, для перехоплення російських ракет. А також отримано підтвердження щодо кількох систем протиповітряної оборони Crotale та ракет до них. Від якої саме країни надійде ця допомога, Зеленський не уточнив.

Джерело: «Суспільне»