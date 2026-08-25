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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Украина получила небольшую партию ракет Patriot — Зеленскийhttps://racurs.ua/n215816-ukraina-poluchila-nebolshuu-partiu-raket-patriot-zelenskiy.htmlРакурс
Партнери України надали невелику партію ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє видання «Суспільне».
Трішки зайшло ракет Patriot. Скільки — не можу сказати, але трішки. Треба більше, — зазначив Зеленський.
Крім того, він повідомив, що Україна отримала ракети AIM, які використовує, зокрема, для перехоплення російських ракет. А також отримано підтвердження щодо кількох систем протиповітряної оборони Crotale та ракет до них. Від якої саме країни надійде ця допомога, Зеленський не уточнив.
Джерело: «Суспільне»