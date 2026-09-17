Польша передаст Украине ракеты Patriot. Фото:

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Польща передасть Україні новий пакет військової допомоги.

Варшава готує пакет військової допомоги на загальну суму 50 млн євро. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони. Зокрема, поляки передадуть Україні кілька ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot. Про це повідомило видання Rzeczpospolita з посиланням на джерела в урядових і військових колах.

Водночас віце-міністр оборони Павел Залевський підтвердив інформацію про підготовку нового пакета допомоги, але наголосив, що це секретна інформація. Туди увійде техніка, яку виводять з експлуатації в польській армії і яка може бути корисною Україні.

ЗМІ пише, що передача кількох перехоплювачів для «Петріот» координується із союзниками по НАТО, зокрема з адміністрацією Сполучених Штатів Америки.

Також зазначається, що у пакет увійдуть базові боєприпаси, які використовуються винищувачами F-16 для боротьби з російськими безпілотниками.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН передасть Україні боєприпаси до зенітно-ракетних комплексів Patriot. Перехоплювачі PAC-2 будуть передані зі складів Бундесверу.

Джерело: Rzeczpospolita