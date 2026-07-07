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Польша рассекретила информацию о военной помощи Украине. Фото:

Польша рассекретила военную помощь Украине и сделала заявление о МиГ-29

7 июл 2026, 08:57
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Польща розсекретила інформацію про військову допомогу Україні з початку повномасштабної війни проти РФ.

Найбільші обсяги військової допомоги Польща передала Україні у 2022−2023 роках, а орієнтовна вартість склала близько 15 млрд злотих. А вже упродовж 2024−2026 років польська сторона передала Україні допомоги на 1,55 млрд злотих, що становило 9,4% від загального обсягу. Цю інформацію оприлюднив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає RMF24.

Військова допомога здійснювалася за трьома напрямками: передача озброєння, навчання ЗСУ, а також продовження роботи над створенням логістичного центру.

За даними урядуПольщі, до переданого обладнання увійшли:

  • літаки МіГ-29;
  • вертольоти Мі-24;
  • зенітний ракетний комплекс WEGA S-200;
  • пускові установки NEWA S-125SC;
  • зенітні комплекси ЗСУ-23−4 («Шилка») та ЗСУ-23−2;
  • гвинтівки ГРОТ, ПКМ, АКМС та СВД;
  • ракети для систем КУБ;
  • комплекси OSA із ракетами.

У 2022−2023 роках були передані:

  • танки Т-72, ​​ПТ-91 та Leopard 2A4;
  • бронетранспортери та бойові машини піхоти Rosomak, BRDM і BWP-1;
  • самохідні артилерійські установки: AHS Krab, 2S1 Goździk;
  • БМ-21;
  • 120-мм та 60-мм міномети;
  • безпілотники Warmate і FlyEye.

На початку 2024 року Польща передала Україні:

  • ракети PAC-3 до системи Patriot;
  • безпілотний комплекс Scan Eagle;
  • ракетне озброєння;
  • авіаційні бомби;
  • протитанкові керовані ракети;
  • боєприпаси до гранатометів;
  • апаратура, обладнання та запчастини до авіаційної і бронетехніки, до зенітних систем NEWA;
  • танкові, артилерійські та мінометні боєприпаси;
  • індивідуальне спорядження солдатів.

Очільник Міноборони Польщі наголосив, що Варшава передавала Києву озброєння після консультацій із Генеральним штабом.

Також Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна досі зацікавлена в отриманні польських винищувачів МіГ-29. За його словами, «це питання не закрите». Посадовець наголосив, що українська влада представила свої пропозиції щодо передачі Польщі безпілотників протягом найближчих двох років в обмін на отримання винищувачів.

Тож ця можливість обміну реальна, але це має бути обмін, а не просто передача з Польщі. Ми тут дуже обережні, — зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно в польському Міноборони заявили, що Польща поступово виведе з експлуатації винищувачі МіГ-29, які які перебувають на озброєнні з 1989 року. Тому їх поступово списуватимуть. Ці МіГи мали передати Україні в обмін на технології виробництва дронів, але угода не відбудеться через історичні суперечки між країнами.

Джерело: RMF24

Источник: Ракурс


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