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Польша рассекретила информацию о военной помощи Украине. Фото:
Польша рассекретила военную помощь Украине и сделала заявление о МиГ-29https://racurs.ua/n214848-polsha-rassekretila-voennuu-pomosch-ukraine-i-sdelala-zayavlenie-o-mig-29.htmlРакурс
Польща розсекретила інформацію про військову допомогу Україні з початку повномасштабної війни проти РФ.
Найбільші обсяги військової допомоги Польща передала Україні у 2022−2023 роках, а орієнтовна вартість склала близько 15 млрд злотих. А вже упродовж 2024−2026 років польська сторона передала Україні допомоги на 1,55 млрд злотих, що становило 9,4% від загального обсягу. Цю інформацію оприлюднив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає RMF24.
Військова допомога здійснювалася за трьома напрямками: передача озброєння, навчання ЗСУ, а також продовження роботи над створенням логістичного центру.
За даними урядуПольщі, до переданого обладнання увійшли:
- літаки МіГ-29;
- вертольоти Мі-24;
- зенітний ракетний комплекс WEGA S-200;
- пускові установки NEWA S-125SC;
- зенітні комплекси ЗСУ-23−4 («Шилка») та ЗСУ-23−2;
- гвинтівки ГРОТ, ПКМ, АКМС та СВД;
- ракети для систем КУБ;
- комплекси OSA із ракетами.
У 2022−2023 роках були передані:
- танки Т-72, ПТ-91 та Leopard 2A4;
- бронетранспортери та бойові машини піхоти Rosomak, BRDM і BWP-1;
- самохідні артилерійські установки: AHS Krab, 2S1 Goździk;
- БМ-21;
- 120-мм та 60-мм міномети;
- безпілотники Warmate і FlyEye.
На початку 2024 року Польща передала Україні:
- ракети PAC-3 до системи Patriot;
- безпілотний комплекс Scan Eagle;
- ракетне озброєння;
- авіаційні бомби;
- протитанкові керовані ракети;
- боєприпаси до гранатометів;
- апаратура, обладнання та запчастини до авіаційної і бронетехніки, до зенітних систем NEWA;
- танкові, артилерійські та мінометні боєприпаси;
- індивідуальне спорядження солдатів.
Очільник Міноборони Польщі наголосив, що Варшава передавала Києву озброєння після консультацій із Генеральним штабом.
Також Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна досі зацікавлена в отриманні польських винищувачів МіГ-29. За його словами, «це питання не закрите». Посадовець наголосив, що українська влада представила свої пропозиції щодо передачі Польщі безпілотників протягом найближчих двох років в обмін на отримання винищувачів.
Тож ця можливість обміну реальна, але це має бути обмін, а не просто передача з Польщі. Ми тут дуже обережні, — зазначив він.
Нагадаємо, нещодавно в польському Міноборони заявили, що Польща поступово виведе з експлуатації винищувачі МіГ-29, які які перебувають на озброєнні з 1989 року. Тому їх поступово списуватимуть. Ці МіГи мали передати Україні в обмін на технології виробництва дронів, але угода не відбудеться через історичні суперечки між країнами.
Джерело: RMF24