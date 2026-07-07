Польша рассекретила информацию о военной помощи Украине. Фото:

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Польща розсекретила інформацію про військову допомогу Україні з початку повномасштабної війни проти РФ.

Найбільші обсяги військової допомоги Польща передала Україні у 2022−2023 роках, а орієнтовна вартість склала близько 15 млрд злотих. А вже упродовж 2024−2026 років польська сторона передала Україні допомоги на 1,55 млрд злотих, що становило 9,4% від загального обсягу. Цю інформацію оприлюднив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає RMF24.

Військова допомога здійснювалася за трьома напрямками: передача озброєння, навчання ЗСУ, а також продовження роботи над створенням логістичного центру.

За даними урядуПольщі, до переданого обладнання увійшли:

літаки МіГ-29;

вертольоти Мі-24;

зенітний ракетний комплекс WEGA S-200;

пускові установки NEWA S-125SC;

зенітні комплекси ЗСУ-23−4 («Шилка») та ЗСУ-23−2;

гвинтівки ГРОТ, ПКМ, АКМС та СВД;

ракети для систем КУБ;

комплекси OSA із ракетами.

У 2022−2023 роках були передані:

танки Т-72, ​​ПТ-91 та Leopard 2A4;

бронетранспортери та бойові машини піхоти Rosomak, BRDM і BWP-1;

самохідні артилерійські установки: AHS Krab, 2S1 Goździk;

БМ-21;

120-мм та 60-мм міномети;

безпілотники Warmate і FlyEye.

На початку 2024 року Польща передала Україні:

ракети PAC-3 до системи Patriot;

безпілотний комплекс Scan Eagle;

ракетне озброєння;

авіаційні бомби;

протитанкові керовані ракети;

боєприпаси до гранатометів;

апаратура, обладнання та запчастини до авіаційної і бронетехніки, до зенітних систем NEWA;

танкові, артилерійські та мінометні боєприпаси;

індивідуальне спорядження солдатів.

Очільник Міноборони Польщі наголосив, що Варшава передавала Києву озброєння після консультацій із Генеральним штабом.

Також Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна досі зацікавлена в отриманні польських винищувачів МіГ-29. За його словами, «це питання не закрите». Посадовець наголосив, що українська влада представила свої пропозиції щодо передачі Польщі безпілотників протягом найближчих двох років в обмін на отримання винищувачів.

Тож ця можливість обміну реальна, але це має бути обмін, а не просто передача з Польщі. Ми тут дуже обережні, — зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно в польському Міноборони заявили, що Польща поступово виведе з експлуатації винищувачі МіГ-29, які які перебувають на озброєнні з 1989 року. Тому їх поступово списуватимуть. Ці МіГи мали передати Україні в обмін на технології виробництва дронів, але угода не відбудеться через історичні суперечки між країнами.

Джерело: RMF24