https://racurs.ua/n215181-odna-iz-stran-nato-hochet-polskie-mig-29-kotorye-planirovali-peredat-ukraine.html

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Польща отримала звернення від однієї з країн НАТО щодо винищувачів МіГ-29.

ЦІ літаки раніше планували передати Україні. Один із союзників по Північноатлантичному альянсу запропонував власний варіант щодо польських МіГів, однак наразі Польща зосереджена на переговорах із Україною. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський в інтерв’ю Radio ZET.

Ми отримали пропозицію від одного з наших союзників по НАТО. Проте на першому плані залишаються наші переговори з Україною, — зазначив посадовець.

На запитання журналіста, чи йдеться про Болгарію, посадовець відповідати відмовився. За наявними даними, Болгарія має 16 винищувачів МіГ-29, але у справному стані перебувають лише шість із них. Через санкції ЄС країна більше не може отримувати запчастини для цих літаків від РФ, саме тому польські літаки можуть стати донорами для болгарських «пташок».

Нагадаємо, нещодавно в польському Міноборони заявили, що Польща поступово виведе з експлуатації винищувачі МіГ-29, які які перебувають на озброєнні з 1989 року. Тому їх поступово списуватимуть. Ці МіГи мали передати Україні в обмін на технології виробництва дронів, але угода не відбудеться через історичні суперечки між країнами.

Джерело: Radio ZET