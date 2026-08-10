Американские производители Patriot не хотят передавать Украине лицензии. Фото:

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Ракурс

Американські виробники Patriot не хочуть передавати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів.

Компанії Raytheon і Lookheed, які виробляють Patriot можуть заявляти про побоювання через ризики крадіжки інтелектуальної власності та передачі технологій третій стороні. Однак справжня причина може бути іншою. Про це повідомило видання The Atlantic.

Один із чиновників Республіканської партії у Капітолії, який підтримує передачу ліцензій, заявив, що Україна може знайти спосіб удосконалити Patriot, після чого налагодить масове виробництво і робитиме ракети значно швидше та дешевше, ніж Сполучені Штати.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський 8 серпня дав зрозуміти, що головною причиною затримки на цей момент є бюрократія та «паперова тяганина».

Нагадаємо, нещодавно постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що до зими Україна не отримає ліцензію на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Крім того, малоймовірно, що Сполучені Штати дозволять Україні виробляти ракети серії PAC-3, експорт яких суворо контролюється.

А ЗМІ поінформували, що Вашингтон може дозволити Києву виробництво дешевшої версії ракети PAC-3.

Джерело: The Atlantic