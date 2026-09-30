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Понад половина українських винищувачів F-16 перебувають у небоєздатному стані. Фото:
Понад половину українських F-16 небоєздатні — WSJ назвала причинуhttps://racurs.ua/ua/n216542-ponad-polovynu-ukrayinskyh-f-16-neboiezdatni-wsj-nazvala-prychynu.htmlРакурс
Понад половина українських винищувачів F-16 перебувають у небоєздатному стані.
Існують проблеми з технічним обслуговуванням цих літаків у Бельгії. За нинішніх темпів використання та ремонту Україна може залишитися без решти цих літаків до кінця 2026 року. Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
За словами співрозмовників, одна з причин затримок літаків з техобслуговування є дефіцит окремих комплектуючих. А винищувачі, які використовуються у бойових умовах, можуть потребувати частішого обслуговування.
Зазначається, що літаки потрібно планового оглядати після 300 годин польотів. Зазвичай технічне обслуговування триває до 40 тижнів.
У Бельгії українські F-16 обслуговує компанія Sabena Aerospace Engineering. З нею Сполучені Штати Америки уклали контракт вартістю до 235,5 млн дол.
Нагадаємо, західні ЗМІ інформували, що українським винищувачам F-16 вже не вистачає ракет класу «повітря-повітря» і це впливає на бойову роботу цих літаків. Тому під час деяких денних вильотів українські пілоти змушені покладатися лише на вбудовані гармати винищувачів.
Джерело: The Wall Street Journal