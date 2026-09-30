Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Понад половина українських винищувачів F-16 перебувають у небоєздатному стані. Фото:

Понад половину українських F-16 небоєздатні — WSJ назвала причину

30 вер 2026, 15:55
999

Понад половина українських винищувачів F-16 перебувають у небоєздатному стані.

Існують проблеми з технічним обслуговуванням цих літаків у Бельгії. За нинішніх темпів використання та ремонту Україна може залишитися без решти цих літаків до кінця 2026 року. Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, одна з причин затримок літаків з техобслуговування є дефіцит окремих комплектуючих. А винищувачі, які використовуються у бойових умовах, можуть потребувати частішого обслуговування.

Зазначається, що літаки потрібно планового оглядати після 300 годин польотів. Зазвичай технічне обслуговування триває до 40 тижнів.

У Бельгії українські F-16 обслуговує компанія Sabena Aerospace Engineering. З нею Сполучені Штати Америки уклали контракт вартістю до 235,5 млн дол.

Нагадаємо, західні ЗМІ інформували, що українським винищувачам F-16 вже не вистачає ракет класу «повітря-повітря» і це впливає на бойову роботу цих літаків. Тому під час деяких денних вильотів українські пілоти змушені покладатися лише на вбудовані гармати винищувачів.

Джерело: The Wall Street Journal

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів