Україна зможе купувати британську зброю за кошти європейського кредиту. Фото:

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Україна зможе купувати зброю у британців за кошти європейського кредиту.

Європейський Союз та Велика Британія майже погодили угоду, яка дозволить Києву закуповувати британське озброєння за рахунок оборонного кредиту ЄС на 60 млрд євро. Про домовленість можуть оголосити вже наступного тижня. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що британці не сплачуватимуть фіксований внесок за участь у програмі. Натомість Лондон робитиме фінансові внески лише тоді, коли Україна укладатиме контракти з британськими виробниками зброї.

В Європі цю угоду вважають компромісом після того, як Велика Британія не змогла приєднатися до оборонного фонду ЄС SAFE через розбіжності щодо умов доступу.

ЗМІ пише, що основні деталі угоди погодили під час саміту Північноатлантичного альянсу в Туреччині. Спершу про неї планували оголосити на спільному саміті Велика Британія — ЄС. Проте через нещодавню відставку британського прем'єра Кіра Стармера ці плани довелося відкласти. Очікується, що оголосять про 13 липня у Парижі, під час зустрічі країн «коаліції охочих», яку очолюють Велика Британія та Франція.

Європейські дипломати вважають, що останніми місяцями Україна здобула тактичну перевагу над Росією, успішно уразивши критичну інфраструктуру всередині країни. Попри це, союзники докладають нових зусиль, щоб надіслати Україні більше спроможностей для ударів і протиповітряну оборону, — пише видання.

Нагадаємо, на саміті Північноатлантичного альянсу в Туреччині було домовлено, що НАТО зобов’язалося в 2026 році виділити 70 млрд євро на військове обладнання, допомогу та навчання для України та не менше за цю суму в наступному, 2027 році.