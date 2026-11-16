Україна та Європейський Союз готують наповнення екстреного зимового пакета. Фото:

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Україна та Євросоюз узгоджують пакет термінової допомоги.

Наразі представники Києва та Брюсселя формують наповнення екстреного зимового пакета підтримки. До нього увійдуть генератори, зарядні станції, автобуси, а також допомога для облаштування мостів та переправ. Ця допомога необхідна, аби протистояти російським ударам по цивільній інфраструктурі Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Одеси та інших українських міст. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив у Telegram.

Він поінформував, що нещодавні російські удари по підстанціях і лініях електропередач на Запоріжжі та Дніпропетровщині залишили без світла сотні тисяч абонентів. Ситуація з енергетикою дуже складна, але енергетики ударів роблять усе можливе, щоб відновити живлення.

Нам надзвичайно важливо найближчим часом отримати цю підтримку від партнерів, — написав прем'єр.

Корецький додав, що вчора розпочав робочий візит до Брюсселя. Сьогодні він проведе переговори з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб узгодити фінальні деталі домовленостей. Глава Кабміну розраховує на швидке остаточне затвердження рішення та оперативне відправлення перших партій допомоги в Україну.

Нагадаємо, в Єврокомісії нещодавно заявили, що ЄС мобілізує 500 генераторів із резервів rescEU для підтримки України напередодні зими. Також Україна отримає чотири плавучі мости із Норвегії та 200 автобусів.