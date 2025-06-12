Міністр оборони Німеччини прибув до Києва

Міністр оборони Німеччини прибув до Києваhttps://racurs.ua/ua/n207004-ministr-oborony-nimechchyny-prybuv-do-kyieva.htmlРакурс
До Києва з візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Про це сьогодні, 12 червня, повідомило інформаційне агентство dpa.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва, заявивши, що хоче поговорити з українськими лідерами про ситуацію в країні і обговорити додаткову військову допомогу, — вказано в повідомленні.
Видання Deutsche Welle зазначає, що перед поїздкою Пісторіус заявив:
Ми зробимо все, щоб підтримати Україну так, щоб вона могла захистити себе і опинилася в такій позиції, де росія буде готова до серйозних переговорів.
Це перший Пісторіуса в Україну після вступу Фрідріха Мерца на посаду канцлера Німеччини. Востаннє він відвідував Україну у січні ще за канцлерства Олафа Шольца.
Джерело: Deutsche Welle