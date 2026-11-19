Під час саміту, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n217521-tramp-si-ta-putin-uhvalyly-deklaraciu-pro-myr-bez-zgadok-pro-ukrayinu.html

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У китайському Шенчжені відбувся тристоронній самі за участі лідерів Китаю, США та Росії, за результатами якого була ухвалена спільна «Декларацію про мир», у якій не згадуються Україна чи Іран, проте є згадки про ядерну зброю.

Текст документа оприлюднило китайське агентство «Сіньхуа».

Глави держав трьох країн повторили, що ядерну війну неможливо виграти і її не можна вести. Три країни братимуть участь у діалозі щодо зменшення ядерних ризиків і запобігання розповсюдженню ядерної зброї, — вказано у тексті документа.

Такою у декларації зазначається, що Китай, Росія та США, як постійні члени Ради Безпеки ООН, «прагнуть сприяти реформі Організації Об'єднаних Націй, щоб вона могла ефективніше реагувати на глобальні виклики та виконувати свою основну місію щодо підтримання міжнародного миру та безпеки».

Крім того, зазначається, що Росія, Китай та США домовилися збільшити виробництво та постачання нафтопродуктів на світовий ринок «на благо всіх країн», а також вимагають від Міжнародного кримінального суду, який у 2023 році виписав ордер на арешт Путіна, «не зловживати повноваженнями».