Путіна запросили на грудневий саміт G20 у Маямі

Володимир Путін, фото: «Правда.ру»

https://racurs.ua/ua/n216411-putina-zaprosyly-na-grudnevyy-samit-g20-u-mayami.html

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Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США офіційно запросили російського диктатора Володимира Путіна взяти участь на грудневий саміт Групи двадцяти (G20), яка відбудеться у Маямі.

Ця заява Рубіо пролунала сьогодні, 23 вересня, під час брифінгу за результатами зустрічі із головою російського МЗС Сергієм Лавровим на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Sky News.

Рубіо заявив журналістам, що сподівається, що Путін прийме запрошення, оскільки це дасть тому можливість поспілкуватися з Дональдом Трампом.

Лідери США та РФ не зустрічалися з часу саміту в Анкориджі (Аляска), у серпні 2025 року.

Також Рубіо, відповідаючи на питання журналістів, заявив, що Росія та Україна «висловили зацікавленість в обмеженому припиненні вогню»:

«Гадаю, обидві сторони висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, що стосується зерна та енергетики. Це не вирішує проблему війни, але, на мою думку, може певною мірою послабити відчутний глобальний тиск.

Рубіо зазначає, що США готові відіграти «конструктивну роль» у досягненні такого припинення вогню.

Можливо, це стане відправною точкою або платформою для ширшої угоди, — додав він.

Джерело: Sky News