Антибалістичну коаліцію створили Україна та ще дев’ять країн Європи

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Десять країн створили антибалістичну коаліцію, фото: «Главком»
Антибалістичну коаліцію створили Україна та ще дев’ять країн Європиhttps://racurs.ua/ua/n214977-antybalistychnu-koaliciu-stvoryly-ukrayina-ta-sche-dev-yat-krayin-ievropy.htmlРакурс
Україна разом із дев’ятьма європейськими країнами оголосила про створення інтегрованої коаліції проти балістичних ракет, яка має розробити спільну архітектуру протиракетної оборони Європи.
Про це йдеться у спільній декларації, оприлюдненій Єлисейським палацом після першої зустрічі, яка відбулась у Парижі, повідомляє агентство «Укрінформ».
Засновниками коаліції стали Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Велика Британія.
У документі наголошується, що нова структура:
- матиме виключно оборонний характер;
- буде спрямована на розвиток інтегрованої системи протиракетної оборони для стримування та нейтралізації майбутніх балістичних загроз для Європи.
Країни-учасниці планують об'єднати промислові можливості, наукові розробки та оперативний досвід для створення спільних спроможностей у сфері протиракетної оборони, а також підтримки відповідних дослідницьких і промислових проєктів.
Окремо учасники декларації відзначили унікальний досвід України, «набутий під час її оборони від агресивної війни, яку веде Росія».
Зазначається, що:
- на рівні глав держав і урядів були представлені Франція, Україна, Данія, Іспанія, Швеція, Норвегія та Нідерланди;
- Євросоюз представляли президент Європейської ради Антоніу Кошта та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а НАТО — генсек Марк Рютте;
- до обговорень також долучилися провідні європейські та українські оборонні компанії, які працюють у сфері протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема MBDA, Thales, Safran, Leonardo, Saab, Diehl Defence, Kongsberg Defence & Aerospace, Hensoldt, Eurosam, а також українські компанії Destinus та Fire Point.
Учасники коаліції домовилися:
- розробити спільні оперативні вимоги;
- створити технічні робочі групи та механізми управління проектом;
- підготувати дорожню карту до появи перших оперативних спроможностей нової системи.
Коаліція залишається відкритою для інших держав, які поділяють її принципи та цілі.
Джерело: «Укрінформ»