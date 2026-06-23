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Ракурс
Юлія Свириденко, фото: Офіс президента

Свириденко очолить українську делегацію на конференції з відбудови у Гданську

23 чер 2026, 18:44
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Прем'єр-міністр Юлія Свириденко очолить українську делегацію на Міжнародну конференцію з відновлення України URC-2026, що відбудеться 25−26 червня у Гданську (Польща).

Про це Свириденко сьогодні, 23 червня, повідомила у своєму Telegram-каналі.

До складу української команди на Конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та звісно урядовці й парламентарі. Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу, — зазначила вона.

За словами Свириденко, перед українською командою стоїть завдання досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність й стійкість та розширять економічне співробітництво з партнерами.

Очікуємо на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення нашої енергетики, — зазначила прем'єр.

Україна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання. Україна поважає своїх партнерів, і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю, — додала вона.

Джерело: Ракурс


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