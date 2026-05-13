Володимир Зеленський, президент України, разом із першою леді прибув до Румунії, де сьогодні, 13 травня, проходить саміт країн «Бухарестської дев’ятки» за участі країн Північної Європи.

Про це він повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

Заплановані важливі зустрічі на полях саміту. Всім нам у світі потрібні спільні рішення, спільна робота, щоб для всіх стало більше безпеки. Будемо залучати додаткові ресурси для нашої оборони та розширювати формат Drone Deals, — зазначив Зеленський.

Він додав, що його дружина Олена зустрінеться з першою леді Румунії та візьме участь у підписанні меморандумів про приєднання румунських університетів до Глобальної коаліції українських студій.