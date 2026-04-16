Володимир Зеленський отримав премію у Нідерландах

Володимир Зеленський, президент України, прибуває з візитом у Нідерландах.

Там його та український народ відзначили престижною премією «Чотири свободи», повідомляє «Новини.LIVE».

Нагороду присудили як визнання боротьби України за свободу та демократію в умовах повномасштабної війни.

У заході взяли участь король Віллем-Александр, принцеса Беатрікс та прем'єр-міністр Роб Йеттен.

Цю престижну нагороду присвоює Інститут Рузвельта особам та організаціям за відданість принципам 32-го президента США Франкліна Рузвельта, котрі він озвучив під час щорічного звернення до Конгресу в 1941 році — свободі слова, свободі віросповідання, свободи від нужди та свободі від страху.

Джерело: «Новини.LIVE»