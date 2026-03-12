День румунської мови запровадив в Україні Зеленський

Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»

В Україні щороку 31 серпня відзначатимуть День румунської мови.

Відповідний указ № 235/2026 від 12 березня 2026 року опублікований на сайті Офісу президента.

У тексті документа зазначається, що День румунської мови запроваджується «з метою розвитку взаєморозуміння, взаємоповаги та співробітництва в українсько-румунських відносинах, заохочуючи міжкультурний діалог зі збереження і розвитку мовної та культурної самобутності громадян України».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський, який перебуває з візитом у Румунії, повідомив про підписання цього указу під час прес-конференції з президентом країни Нікушором Даном

У розвиток нашого гуманітарного та культурного співробітництва, у розвиток поваги між нашими народами я підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови. Щороку це буде 31 серпня, — зазначив Зеленський.

Він додав, що в Румунії вже є День української мови, який щороку відзначають 9 листопада.