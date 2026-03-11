Україна отримала від Німеччини ракети для систем Patriot. Фото:

Ракурс

Ракети до PAC-3 до систем протиповітряної оборони Patriot отримала Україна.

Частина ракет, яка була обіцяна Німеччиною, надійшла в Україну 10 березня. Загалом за підсумками останньої зустрічі союзників було погоджено передачу близько 35 ракет цього типу. Постачання цих боєприпасів — це результат спільних зусиль кількох країн-партнерів. Про це 11 березня заявив президент Володимир Зеленський, передає «Укрінформ».

Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це, — розповів він.

За словами глави держави, кожна така партія допомоги для української ППО є критично важливою, хоч ЗСУ потребують і більшої кількості ракет-перехоплювачів.

Нагадаємо, днями видання Spiegel інформувало, що ЗСУ отримають ще 35 ракет-перехоплювачів до зенітно-ракетних комплексів Patriot, про які було домовлено перед Мюнхенською безпековою конференцією. Німеччина виділила п’ять ракет PAC-3 зі складів Бундесверу, а інші держави разом надали ще три десятки ракет.

Джерело: «Укрінформ»