Десять стран создали антибаллистическую коалицию, фото: «Главком»

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Ракурс

Україна разом із дев’ятьма європейськими країнами оголосила про створення інтегрованої коаліції проти балістичних ракет, яка має розробити спільну архітектуру протиракетної оборони Європи.

Про це йдеться у спільній декларації, оприлюдненій Єлисейським палацом після першої зустрічі, яка відбулась у Парижі, повідомляє агентство «Укрінформ».

Засновниками коаліції стали Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Велика Британія.

У документі наголошується, що нова структура:

матиме виключно оборонний характер;

буде спрямована на розвиток інтегрованої системи протиракетної оборони для стримування та нейтралізації майбутніх балістичних загроз для Європи.

Країни-учасниці планують об'єднати промислові можливості, наукові розробки та оперативний досвід для створення спільних спроможностей у сфері протиракетної оборони, а також підтримки відповідних дослідницьких і промислових проєктів.

Окремо учасники декларації відзначили унікальний досвід України, «набутий під час її оборони від агресивної війни, яку веде Росія».

Зазначається, що:

на рівні глав держав і урядів були представлені Франція, Україна, Данія, Іспанія, Швеція, Норвегія та Нідерланди;

Євросоюз представляли президент Європейської ради Антоніу Кошта та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а НАТО — генсек Марк Рютте;

до обговорень також долучилися провідні європейські та українські оборонні компанії, які працюють у сфері протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема MBDA, Thales, Safran, Leonardo, Saab, Diehl Defence, Kongsberg Defence & Aerospace, Hensoldt, Eurosam, а також українські компанії Destinus та Fire Point.

Учасники коаліції домовилися:

розробити спільні оперативні вимоги;

створити технічні робочі групи та механізми управління проектом;

підготувати дорожню карту до появи перших оперативних спроможностей нової системи.

Коаліція залишається відкритою для інших держав, які поділяють її принципи та цілі.

Джерело: «Укрінформ»