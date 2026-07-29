Дональд Туск и Владимир Зеленский, видео скриншот

https://racurs.ua/n215310-zelenskiy-provel-vstrechu-s-tuskom-v-lubline-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, в ході свого візиту до Польщі сьогодні, 29 липня, провів зустріч із премʼєр-міністром цієї країни Дональдом Туском у Любліні.

Про це Зеленський сьогодні, 29 липня, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі.

Обговорили багато двосторонніх питань, і серед них історичний діалог між нашими державами. Розповів про нашу дипломатичну роботу у Вашингтоні, — зазначив він.

Також, за словами Зеленського, сторони обговорили оборонну співпрацю і пріоритетні питання для захисту міст і громад від жорстоких російських ударів:

Антибалістика — це ключовий пріоритет. Безпека й захист України — це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу.

Він зазначив, що також окремо обговорили безпекові виклики для українців у Польщі:

Важливо, щоб українці, які через війну залишили дім і знайшли прихисток у Польщі, почувалися в безпеці.

Туск на своїй Фейсбук-сторінці також повідомив про зустріч із Зеленським.