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Ракурс
В Киев на переговоры прибыл министр обороны Германии Писториус

В Киев на переговоры прибыл министр обороны Германии Писториус (ФОТО)

14 янв 2025, 09:59
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До Києва із неанонсованим візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, щоб провести переговори з українським урядом.


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Про це повідомило dpa.

Для мене важливо використати цю поїздку, щоб показати, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал про те, що Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі, підтримує Україну. Не сама, а разом із багатьма іншими союзниками, — заявив Пісторіус у Києві.

Напередодні Пісторіус заперечив блокування нового пакету підтримки для України канцлером Німеччини Шольцом. Однак він визнав, що пакет ще має пройти внутрішнє узгодження.

Источник: Ракурс


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