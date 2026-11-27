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Виталий Кличко, фото: t.me/vitaliy_klitschko
В Киеве будут работать более 1,5 тыс. пунктов обогрева на 194 тыс. человек — Кличкоhttps://racurs.ua/n217687-v-kieve-budut-rabotat-bolee-1-5-tys-punktov-obogreva-na-194-tys-chelovek-klichko.htmlРакурс
У Києві працюватимуть понад 1,5 тис. пунктів обігріву, загальна їх місткість — майже 194 тис. осіб.
Про це сьогодні, 27 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Він зазначив, що серед усіх пунктів місто визначило і підготувало 101 опорний пункт, розрахований на тривале перебування людей у разі відсутності світла, тепла чи води.
Там є генератори, автономне опалення, інтернет, запаси питної води та продуктів. Є умови для перебування маломобільних людей. Одночасно опорні пункти можуть прийняти понад 41 000 людей, — додав Кличко.
Кличко у сьогоднішньому відеобрифінгу зазначив, що теплопостачання столиці наразі забезпечується в штатному режимі:
Аварійні бригади «Київтеплоенерго» ліквідували основну кількість аварійних ситуацій, які виникли під час розгортання централізованої системи.