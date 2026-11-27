Віталій Кличко, фото: t.me/vitaliy_klitschko

https://racurs.ua/ua/n217687-u-kyievi-pracuvatymut-ponad-1-5-tys-punktiv-obigrivu-na-194-tys-osib-klychko.html

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У Києві працюватимуть понад 1,5 тис. пунктів обігріву, загальна їх місткість — майже 194 тис. осіб.

Про це сьогодні, 27 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що серед усіх пунктів місто визначило і підготувало 101 опорний пункт, розрахований на тривале перебування людей у разі відсутності світла, тепла чи води.

Там є генератори, автономне опалення, інтернет, запаси питної води та продуктів. Є умови для перебування маломобільних людей. Одночасно опорні пункти можуть прийняти понад 41 000 людей, — додав Кличко.

Кличко у сьогоднішньому відеобрифінгу зазначив, що теплопостачання столиці наразі забезпечується в штатному режимі: