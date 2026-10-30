Підключення до тепла житлових будинків у Києві анонсував Віталій Кличко. Фото:

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Підключення до тепла житлових будинків у Києві розпочнеться у понеділок, 2 листопада.

Столиця першою в Україні розпочала опалювальний сезон 16 жовтня. Спочатку почали опалювати лікарні, дитсадки та школи. Наразі тепло є майже в половині закладів соціальної сфери. Підключені до тепла 157 медичних закладів, 402 дитсадки та 85 шкіл. Про це міський голова Києва Віталій Кличко 30 жовтня повідомив у Telegram.

А з понеділка, 2 листопада, розпочнемо подавати тепло і в житлові будинки, — пообіцяв мер.

За його словами, централізована система теплопостачання Києва, є однією з найбільших у Європі. Протяжністю тепломереж столиці становить близько 3 тис. км. І потрібно тиждень часу, щоб запустити систему. А рішення про початок опалювального сезону в житловому секторі влада ухвалила за декілька днів до різкого похолодання.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що столична влада вже підготувала 700 генераторів різної потужності, 70 мобільних котелень, три дизельні електростанції й резервний водозабір, щоб в місті було тепло та вода. Ще 103 генератори були виділені «Київводоканалу». Для житлового фонду закупили понад 6 тис. генераторів, інверторів і батарей.

Також усі заклади освіти мають генератори різної потужності, з них 285 — великої потужності. У лікарнях Києва встановили 480 генераторів. Власні котельні мають 11 медзакладів. До кінця року буде 21.