Мер Києва Віталій Кличко виступив у Верховній Раді. Фото:

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Російська армія в 2026 році 50 разів атакувала дронами та ракетами столичні теплоелектроцентралі ТЕЦ-5 (на Видубичах) і ТЕЦ-6 (на Троєщині).

Для прикладу, в 2022 році по об'єктах ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 прилетіло 12 ракет та БпЛА. У 2023 році вони були атаковані сім разів. У 2024 році не було зафіксовано прильотів, а в 2025 році їх було 19. Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив 14 жовтня під час виступу на засіданні Верховної Ради.

За словами мера, в ході підготовки до опалювального сезону вже завершили першочергові заходи з енергостійкості. Однак їхню реалізацію уповільнило блокування коштів і ситуація довкола Планів стійкості.

Столична влада підготувала 700 генераторів різної потужності, 70 мобільних котелень, три дизельні електростанції й резервний водозабір, щоб в місті було тепло та вода. Ще 103 генератори були виділені «Київводоканалу». Підприємство також має отримати великі генераторні системи, які вже виробляються за кордоном. Крім того, для житлового фонду закупили понад 6 тис. генераторів, інверторів і батарей.

Кличко запевнив, що усі заклади освіти мають генератори різної потужності, з них 285 — великої потужності. У лікарнях Києва встановили 480 генераторів. Власні котельні мають 11 медзакладів. До кінця року буде 21.

Також столичний градоначальник відкинув всі звинувачення, що начебто Київ провалив підготовку до опалювального сезону. Він наголосив, що місто продовжує готуватися, і першочергові плани завершені, але нічна атака спричинила масштабні пошкодження. Крім того, Кличко заперечив, що інші міста підготувалися до зими краще за столицю.

Київ працює, ремонтує, забезпечує функціонування міста в умовах нестачі працівників на комунальних підприємствах, зупинки платежів, в умовах, коли ворог щодня і щоночі розносить наше місто. При цьому ми чуємо, що в Києві все не так, — розповів мер.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що 14 жовтня росіяни атакували балістикою обʼєкти енергосистеми в Києві, Харкові та області. Зокрема, в столиці були атаковані всі три міські ТЕЦ.