Наслідки російських ударів 14 жовтня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216803-rosiyany-atakuvaly-vsi-try-tec-kyieva-koreckyy.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 жовтня, атакували балістикою обʼєкти енергосистеми в Києві, Харкові та області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

У столиці атаковані всі три міські ТЕЦ. Також ворог бив по критично важливих обʼєктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів, — зазначив він.

Енергетики й рятувальники від самого ранку працюють на місцях нічної атаки. Триває гасіння пожеж і розбір завалів. Фахівці вже почали першочергові відновлювальні роботи на атакованих обʼєктах.

Також у Києві зросла кількість постраждалих після вечірнього удару по багатоповерхівці: двоє загиблих, 25 поранених. Ще одна людина загинула і одна постраждала від ранкового удару по столиці.