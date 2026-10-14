У п’яти районах Києва аварійні відключення через російську атаку — ДТЕКhttps://racurs.ua/ua/n216799-u-p-yaty-rayonah-kyieva-avariyni-vidkluchennya-cherez-rosiysku-ataku-dtek.htmlРакурс
Російська атака на Київ, яка сталася в ніч на сьогодні, 14 жовтня, призвела до аварійних відключень в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломʼянському та в частині Голосіївського району столиці.
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
Стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не діють. Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло в усі домівки, — розповіли у компанії.
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що масованого удару балістикою зазнали енергообʼєкти Києва та області.
Прес-служба КМДА повідомляє, що через обстріл у Києві тимчасово не курсує частина електротранспорту.
Також знижено тиск у водопровідній мережі в Печерському районі.
Через ворожі обстріли знеструмлено одну з водопровідних насосних станцій столиці. У домівках мешканців району тимчасово може бути понижений тиск у водопровідній мережі або відсутнє водопостачання, — зазначили у КМДА. — Система водовідведення міста працює у штатному режимі.
Фахівці «Київводоканалу» спільно з енергетиками заживлюють обладнання та вживають усі необхідні заходи для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостання, — додали в КМДА.