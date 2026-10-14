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Ракурс
Наслідки нічної російської атаки на Київ, фото: ДСНС

Росіяни вночі масовано атакували Київ — троє загиблих (ФОТО)

14 жов 2026, 08:28
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 жовтня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Києву.

Загинули троє людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У п’яти районах столиці зафіксовані такі наслідки:

  • у Деснянському районі на місці ворожого удару по багатоповерхівці вогнеборці ліквідували пожежу на площі 400 кв. м. Виявлені тіла двох загиблих людей. Вдалося врятувати 16 мешканців будинку. 21 людина постраждала, з них одна дитина;
  • у Дніпровському районі внаслідок повторної атаки виникла пожежа у недіючій будівлі.;
  • на стадіоні у Дарницькому районі вогнеборці ліквідували загоряння газону;
  • у Шевченківському районі внаслідок влучання в одноповерхову недіючу будівлю сталося незначне загоряння. Пожежу оперативно ліквідували;
  • у Голосіївському районі є влучання в нежитлову будівлю. Одна людина загинула, ще одна постраждала.

Наслідки нічної російської атаки на Київ, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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