У Києві кількість жертв російської атаки зросла до семи — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n217552-u-kyievi-kilkist-jertv-rosiyskoyi-ataky-zrosla-do-semy-klychko.htmlРакурс
У Києві наразі вже відомо про сімох загиблих та 17 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 20 листопада, вдень повідомив мер Києва Віталій Кличко.
В стаціонарах лікарень наразі перебувають 16 поранених.
Також Кличко повідомив, що вдень було відновлено рух з правого на лівий берег Подільським мостовим переходом. Рух у бік лівого берегу зранку був закритий через пошкодження споруди внаслідок ударів балістикою.
Також внаслідок атаки є пошкодження на Дарницькому мосту. Ступінь пошкоджень на спорудах фахівці наразі досліджують, — зазначив він. — Знову було влучання і в частину Південного мосту. На ньому рух, як і в минулі дні, залишається в обмеженому режимі.
Ліквідація наслідків російської атаки триває.