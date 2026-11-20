Росія 20 листопада атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами й 404 безпілотниками. Фото:

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Країна-агресор Росія 20 листопада атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами й 404 безпілотниками.

З російських Ростовської, Брянської та Курської областей ворог запустив балістичні ракети «Іскандер-М», С-400 й протикорабельні ракети «Циркон». А з Вологодської області РФ та акваторії Чорного моря летіли 84 крилаті ракети повітряного та морського базування Х-101, «Калібр», «Іскандер-К». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Крім того, з окупованих Криму та російських Орла, Курська, Міллерово й Приморсько-Ахтарська летіли 404 ударних БпЛА типу Shahed (123 із них — реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія».

ППО знешкодила 372 повітряні цілі:

3 балістичні ракети Іскандер-М/С-400/Циркон;

79 крилатих ракет Х-101, Калібр;

380 ворожих БпЛА типу Shahed (102 із них — реактивні), Гербера та дронів інших типів.

Російські ракети та безпілотники влучили на 23 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький в Telegramпоінформував, що внаслідок російської атаки в Україні восьмеро осіб загинули та 28 постраждали. У Києві шестеро загиблих та 15 поранених.

Обстріли пошкодили підприємства на Київщині, Миколаївщині, Одещині та Чернігівщині, а також житлові будинки на Дніпропетровщині, Львівщині, Вінниччині, Сумщині й Чернігівщині. Влучання є також в обʼєкти енергетики.

Нагадаємо, 20 листопада російські удари пошкодили відразу три мости. Зафіксовані пошкодження на Подільсько-Воскресенському мостовому переході й на Дарницькому мосту. Крім того, знову росіяни били по Південному мосту.