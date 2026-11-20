Україна отримала майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility — Корецькийhttps://racurs.ua/ua/n217551-ukrayina-otrymala-mayje-8-mlrd-ievro-v-mejah-programy-ukraine-facility-koreckyy.htmlРакурс
Україна отримала майже 8 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.
Про це сьогодні, 20 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Це найбільший одноразовий транш за всю історію програми, — наголосив він. — Кошти вже надійшли до державного бюджету. Вони є життєво необхідною підтримкою для збереження фінансової стійкості та забезпечення пріоритетних потреб держави в умовах повномасштабної війни.
Таким чином, з урахуванням цього надходження Україна цьогоріч отримала вже 13,57 млрд євро за програмою Ukraine Facility.
Фінансування стало можливим завдяки виконанню Україною понад 20 заходів, передбачених Планом України, — додав Корецький. — Попри війну, продовжуємо виконувати взяті зобов’язання та рухатися євроінтеграційним шляхом.