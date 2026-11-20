Украина получила очередной пакет помощи от ЕС, фото: t.me/Koretskyi_official

https://racurs.ua/n217551-ukraina-poluchila-pochti-8-mlrd-evro-v-ramkah-programmy-ukraine-facility-koreckiy.html

Ракурс

Україна отримала майже 8 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

Про це сьогодні, 20 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Це найбільший одноразовий транш за всю історію програми, — наголосив він. — Кошти вже надійшли до державного бюджету. Вони є життєво необхідною підтримкою для збереження фінансової стійкості та забезпечення пріоритетних потреб держави в умовах повномасштабної війни.

Таким чином, з урахуванням цього надходження Україна цьогоріч отримала вже 13,57 млрд євро за програмою Ukraine Facility.