ЄС схвалив для України майже 8 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217438-ies-shvalyv-dlya-ukrayiny-mayje-8-mlrd-ievro-za-programou-ukraine-facility.html

Ракурс

Європейський Союз ухвалив рекордний одноразовий транш для України.

У понеділок, 16 листопада, Рада ЄС схвалив для України майже 8 млрд у межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий транш, який Євросоюз коли-небудь надавав Україні в межах цієї програми. Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на джерела.

Майже 5 млрд із цієї суми надійдуть із коштів кредиту на підтримку України у 2026 році.

Зазначається, що Брюссель погодив цю допомогу після того, як Україна виконала понад 20 кроків за планом реформ. Вони стосуються судової системи, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, фінансових ринків, управління державним майном та інших сфер.

Як відомо, ЄС запустив Ukraine Facility 1 березня 2024 року. Програма має понад 50 млрд євро у вигляді грантів і кредитів, які допоможуть Україні відновитися та модернізуватися до 2027 року. З цієї суми більш ніж 40 млрд євро передбачені на реформи та інвестиції за планом Ukraine Plan.

Нагадаємо, 2 жовтня прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна отримала від Європейського Союзу 2,9 млрд євро від в межах програми Ukraine Facility.

Джерело: «Європейська правда»