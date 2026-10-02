Україна отримала 2,9 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Facility

Україна отримала новий пакет фінансової допомоги від ЄС, фото: Сергій Корецький

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Ракурс

Україна отримала від Європейського Союзу 2,9 млрд євро від в межах програми Ukraine Facility.

Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Це частина вже передбаченого фінансування в межах Ukraine Facility, отримання якого стало можливим завдяки виконанню Україною 10 індикаторів упродовж I, II кварталів 2026 років та попередніх, — зазначив Корецький.

Він додав, що ці індикатори стосуються банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Три індикатори виконали достроково.

В умовах складної ситуації з фінансами ці кошти критично важливі для стійкості держави, забезпечення ключових видатків і можливості спрямовувати більше власних ресурсів на оборону, — наголосив Корецький.

Але потреба у фінансуванні досі залишається критичною. Ми максимально пришвидшуємо ухвалення всіх урядових рішень. Також працюємо з парламентом, щоб якнайшвидше прийняти необхідні законопроєкти, — додав він.

Ukraine Facility — це масштабна програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу обсягом до 50 мільярдів євро, розрахована на 2024−2027 роки. Кошти надходять щоквартально за умови успішного виконання Україною узгоджених індикаторів і кроків, передбачених спеціальним Планом України (Ukraine Plan).