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Сили оборони уразили НПЗ та ЛВДС у РФ, фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ та ЛВДС «Самара» — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n216590-syly-oborony-urazyly-volgogradskyy-npz-ta-lvds-samara-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 2 жовтня, уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» у Волгограді Волгоградської області рф.
Зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкта. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
«Лукойл-Волгограднефтепереработка» — один із найбільших нафтопереробних заводів російської федерації. Потужність переробки становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіапальне. Задіяне у забезпеченні потреб збройних сил рф, — наголошують у Генштабі.
Раніше сьогодні відповідні фото та відео з’явилися у соцмережах.
Крім того, у районі населеного пункту Просвєт Самарської області рф уражено лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Самара».
Зафіксовано пожежу на території об'єкта, — зазначили у Генштабі.
ЛВДС «Самара» — це виробнича станція, великий вузол приймання, зберігання та змішування нафти. До станції нафта надходить магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів рф. На об'єкті здійснюється змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals, на який припадає до 50% від загального обсягу нафтового експорту РФ.
Це підприємство задіяне у забезпеченні потреб російської армії.
Ураження таких об'єктів є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації, — наголосили у Генштабі.