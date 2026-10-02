Сили оборони уразили НПЗ та ЛВДС у РФ, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216590-syly-oborony-urazyly-volgogradskyy-npz-ta-lvds-samara-genshtab.html

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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 2 жовтня, уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» у Волгограді Волгоградської області рф.

Зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкта. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

«Лукойл-Волгограднефтепереработка» — один із найбільших нафтопереробних заводів російської федерації. Потужність переробки становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіапальне. Задіяне у забезпеченні потреб збройних сил рф, — наголошують у Генштабі.

Раніше сьогодні відповідні фото та відео з’явилися у соцмережах.

Крім того, у районі населеного пункту Просвєт Самарської області рф уражено лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Самара».

Зафіксовано пожежу на території об'єкта, — зазначили у Генштабі.

ЛВДС «Самара» — це виробнича станція, великий вузол приймання, зберігання та змішування нафти. До станції нафта надходить магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів рф. На об'єкті здійснюється змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals, на який припадає до 50% від загального обсягу нафтового експорту РФ.

Це підприємство задіяне у забезпеченні потреб російської армії.