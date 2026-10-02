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Ракурс
Наслідки удару російського БпЛА по Києву. фото: ДСНС

Російський БпЛА вдарив по 25-поверхівці у Києві — загинула людина (ФОТО)

2 жов 2026, 09:57
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У Києві сталося влучання російського дрона у 25-поверховий житловий будинок в Дарницькому районі.

Загинула людина. Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок удару виникла пожежа на 24−25 поверхах, яка була ліквідована на площі 120 кв. м. Площа руйнувань становить близько 40 кв. м.

Рятувальники вивели з будинку двох постраждалих, яких передали медикам. Під час ліквідації пожежі виявлено тіло загиблого. Ще 6 людей евакуйовано. Триває розбирання та проливання конструкцій, — розповіли у відомстві.

Наслідки удару російського БпЛА по Києву. фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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