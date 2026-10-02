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Наслідки удару російського БпЛА по Києву. фото: ДСНС
Російський БпЛА вдарив по 25-поверхівці у Києві — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216585-rosiyskyy-bpla-vdaryv-po-25-poverhivci-u-kyievi-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
У Києві сталося влучання російського дрона у 25-поверховий житловий будинок в Дарницькому районі.
Загинула людина. Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок удару виникла пожежа на 24−25 поверхах, яка була ліквідована на площі 120 кв. м. Площа руйнувань становить близько 40 кв. м.
Рятувальники вивели з будинку двох постраждалих, яких передали медикам. Під час ліквідації пожежі виявлено тіло загиблого. Ще 6 людей евакуйовано. Триває розбирання та проливання конструкцій, — розповіли у відомстві.