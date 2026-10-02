Росіяни за добу втратили понад 1,5 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216582-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-520-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 537 тис. 390 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 520 осіб. Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 388 танків;

25 тис. 471 бойову броньовану машину;

50 тис. 592 одиниці артилерійських систем;

2 тис. 175 одиниць РСЗВ;

1 тис. 683 одиниці засобів ППО;

443 літаки;

356 гелікоптерів;

2 тис. 810 одиниць наземних робототехнічних комплексів;

542 тис. 853 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 126 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

156 тис. 309 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 780 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 95 авіаударів, під час яких скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 891 дрон-камікадзе та здійснили 2 тис. 705 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, 41 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів з боку ворога зазнали зокрема такі населені пункти:

Товстодубове, Сопич, Бачівськ, Потапівка, Кореньок, Уланове, Яструбщина, Кучерівка, Малушине, Бувалине, Свобода, Бунячине, Кружок, Безсалівка, Волфине, Новокостянтинівка, Рогізне, Хотінь, Писарівка, Іволжанське, Корчаківка, Храпівщина, Мар’їне, Садки, Могриця, Миропілля Сумської області;

Хрінівка та Клюси Чернігівської області.

Авіаударів зазнали населені пункти Рожковичі, Яструбщина, Суми та Осоївка.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили три пункти управління БпЛА, п’ять районів зосередження живої сили противника та ще один важливий об'єкт ворога.