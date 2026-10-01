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Ракурс
Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині, фото: ДТЕК

Росіяни обстріляли адмінбудівлю вугільного підприємства на Дніпропетровщині (ФОТО)

1 жов 2026, 21:57
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Російські загарбники обстріляли адмінбудівлю вугільного підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомила прес-служба компанії.

Пожежу оперативно локалізували рятувальники.

За попередніми даними, один працівник отримав осколкові поранення. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки, — розповіли у ДТЕК.

У ДТЕК наголошують, що РФ системно атакує їхні підприємства:

  • від початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнали понад 230 ворожих атак; неодноразово під ударами опиняються і вугільні підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині.
  • Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі повідомив, що через російську атаку зайнялася адмінбудівля у Павлограді.

Троє людей постраждали через вечірню атаку росіян на Павлоград. Дві жінки та чоловік отримали необхідну медичну допомогу. Від госпіталізації відмовилися, — зазначив він.

Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині, фото: ДТЕК

Джерело: Ракурс


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