Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині, фото: ДТЕК

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Російські загарбники обстріляли адмінбудівлю вугільного підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомила прес-служба компанії.

Пожежу оперативно локалізували рятувальники.

За попередніми даними, один працівник отримав осколкові поранення. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки, — розповіли у ДТЕК.

У ДТЕК наголошують, що РФ системно атакує їхні підприємства:

від початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнали понад 230 ворожих атак; неодноразово під ударами опиняються і вугільні підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі повідомив, що через російську атаку зайнялася адмінбудівля у Павлограді.