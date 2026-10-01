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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Буханки-кабріолети — дрони знищили російське «ноу-хау» на Добропільському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216581-buhanky-kabriolety-drony-znyschyly-rosiyske-nou-hau-na-dobropilskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Добропільському напрямку дрони прикордонного підрозділу «Фенікс» знищили «ноу-хау» росіян — «буханки-кабріолети».
Відповідне відео сьогодні, 1 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На фронті з’явилось ноу-хау росіян — «буханки-кабріолети». Без даху особовий склад і боєприпаси в них знищувати ще легше, — наголошують у ДПСУ.
Також на відео показано знищення іншої логістики окупантів та ворожої піхоти.