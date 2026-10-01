На Добропільському напрямку дрони прикордонного підрозділу «Фенікс» знищили «ноу-хау» росіян — «буханки-кабріолети».

Відповідне відео сьогодні, 1 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На фронті з’явилось ноу-хау росіян — «буханки-кабріолети». Без даху особовий склад і боєприпаси в них знищувати ще легше, — наголошують у ДПСУ.