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Ракурс
Знищення ворожої техніки, скріншот відео

На Луганщині СБС знищили «Бук-М3», радіолокаційну станцію та САУ (ВІДЕО)

1 жов 2026, 18:58
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Українські безпілотники знищили низку важливих цілей на Луганщині.

Відповідне відео сьогодні, 1 жовтня, опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.

Оператори щодня виконують бойові завдання, застосовуючи сучасні технології для розвідки та вогневого ураження противника, — вказано в описі відео. — Так, на Луганщині виявлено та уражено ЗРК «Бук-М3», радіолокаційну станцію, самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація» і бойову броньовану машину російських окупантів.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами дронів.

Джерело: Ракурс


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