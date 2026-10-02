Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

108 ударних БпЛА атакували Україну в ніч на 2 жовтня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

2 жов 2026, 09:29
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 жовтня (з 18.00 1 жовтня) атакували Україну загалом 108 ударними БпЛА типу Shahed (47 із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська і Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих Гвардійського (Крим) та ТОТ Донецької області. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п’яти локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — наголошують у Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів