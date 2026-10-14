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Последствия ночной атаки на Киев, фото: ГСЧС
Россияне ночью массированно атаковали Киев — трое погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n216798-rossiyane-nochu-massirovanno-atakovali-kiev-troe-pogibshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 жовтня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Києву.
Загинули троє людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
У п’яти районах столиці зафіксовані такі наслідки:
- у Деснянському районі на місці ворожого удару по багатоповерхівці вогнеборці ліквідували пожежу на площі 400 кв. м. Виявлені тіла двох загиблих людей. Вдалося врятувати 16 мешканців будинку. 21 людина постраждала, з них одна дитина;
- у Дніпровському районі внаслідок повторної атаки виникла пожежа у недіючій будівлі.;
- на стадіоні у Дарницькому районі вогнеборці ліквідували загоряння газону;
- у Шевченківському районі внаслідок влучання в одноповерхову недіючу будівлю сталося незначне загоряння. Пожежу оперативно ліквідували;
- у Голосіївському районі є влучання в нежитлову будівлю. Одна людина загинула, ще одна постраждала.