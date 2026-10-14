Последствия ночной атаки на Киев, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n216798-rossiyane-nochu-massirovanno-atakovali-kiev-troe-pogibshih-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 жовтня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Києву.

Загинули троє людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У п’яти районах столиці зафіксовані такі наслідки: